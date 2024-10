Nel giorno della memoria.



Per non dimenticare uomini, donne e bambini stipati nei viaggi dell'orrore verso destinazioni senza vie d'uscita.



Per non dimenticare le dignità spogliate dai crimini contro le umanità e il diritto alla vita.



Per non dimenticare che quel che è stato non dovrà mai più essere.



Per ricordare che la vita è bella. Per tutti.



Giuliano Marongiu

Oggi è il Giorno della memoria, ricorrenza internazionale in ricordo delle vittime dell'Olocausto: 70 anni fa veniva liberato Auschwitz, il più grande campo di sterminio nazista.