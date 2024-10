Belgrado, 28 apr. (Adnkronos) - Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha promesso ai serbi che il paese non aderirà alla NATO finché rimarrà il capo dello stato. "La Serbia oggi è uno dei pochi paesi con politiche proprie. È indipendente e libera di pensare", ha detto Vucic rivolgendosi a una folla di residenti a Sokobanja, nella Serbia centrale. "Finché sarò presidente, e lo sarò per altri quattro anni, e come comandante dell'esercito, vi garantisco che la Serbia non aderirà alla NATO o a nessun altro blocco militare".

"La Serbia manterrà scrupolosamente la sua neutralità militare e difenderà la sua libertà da sola. Questa è la nostra scelta", ha concluso Vucic.