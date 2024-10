È arrivato il periodo più magico ma anche più frenetico dell’anno: dopo aver decorato casa per le feste natalizie, è ora di passare ai regali, cosa non affatto facile, soprattutto per gli eterni indecisi.

Ormai gli spunti per fare regali poco scontati sono dappertutto, ma perché non unire a questo qualche consiglio per un Natale eco friendly e soprattutto senza sprechi? Buttatevi su una scelta ecologica e non scordate che il fai da te è spesso il più apprezzato, perché rivela che avete dedicato il vostro tempo libero a qualcuno. Senza dimenticare di riservare un posto speciale sotto l’albero all’ambiente.

Abbigliamento vintage e green

Gli acquisti natalizi sono spesso legati ai capi di abbigliamento: per abbattere l’impatto ambientale, scegliete aziende e cooperative che producono nuovo filato da materiale riciclato e da fibre tessili rigenerate, oppure acquistate qualche indumento ai mercatini dell’usato. Troverete di sicuro qualche capo ancora in ottime condizioni e ormai introvabile, quindi difficilmente rischierete che il vostro regalo diventi un doppione, inoltre non dimenticate che l’originalità e l’unicità dei capi vintage va molto di moda!

La tecnologia è rigenerata!

Computer, tablet, cellulari ed apparecchiature elettroniche possono essere recuperati, rigenerati e reimmessi in commercio. Acquistare un dispositivo informatico rigenerato è una scelta sostenitrice dell’ambiente: ogni anno, produciamo oltre 1 milione di tonnellate di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) e ne recuperiamo solo il 39%. I dispositivi elettronici rigenerati e ricondizionati costano meno, sono al 100% funzionanti, coperti da garanzia e aiutano il Pianeta.

Kit per far crescere i funghi, coltivare l’insalata e terrari

Ideali per chi ha il pollice verde, questi kit possono essere acquistati su vari siti internet o su Amazon, oppure in negozi specializzati. Si tratta di veri e propri micro-giardini provvisti di tutto il necessario, da mettere sul davanzale della finestra, occupano poco spazio e sono molto utili Chi non ha la fortuna di poter coltivare un orto, apprezzerà sicuramente un’originalissima bottiglia in vetro soffiato completa di tutto il necessario per creare un micro-giardino in bottiglia. Osservare lo sviluppo delle piante, giorno dopo giorno, è senza dubbio una piacevole esperienza, specie quando la crescita delle piantine è merito delle cure e dell’amore di chi le coltiva.

Regali fai da te

Per regalare qualcosa a Natale non è necessario spendere troppo. Anzi, a volte si può non spendere affatto: basta avere un po’ di tempo a disposizione e un pizzico di fantasia per creare un regalo home made capace di stupire chi lo riceverà. Realizzare saponi e cosmetici naturali, per esempio, è più semplice di quanto si pensi: bastano sapone di Marsiglia, oli vegetali, spezie e aromi. Se avete in casa delle piante aromatiche potete confezionare dei sacchetti profumati per gli armadi. Dal riciclo dei tessuti, invece, potete creare facilmente borse, tappeti e addobbi. Anche un dolce fatto in casa verrà ben apprezzato! Soprattutto i biscotti secchi, fatti con ingredienti che avete in casa, magari che non sfrutterete in altro modo, sono buoni e durano diversi giorni freschi e fragranti.

Regala a chi ne ha bisogno

Molte associazioni offrono la possibilità di effettuare acquisti i cui proventi contribuiscono a fare del bene: puoi donare un pasto natalizio ai meno abbienti, o decidere di cedere un tuo oggetto a chi ne ha bisogno. Puoi, inoltre, scegliere di regalare il tuo tempo, contribuendo a una o più azioni di volontariato locale.

Adotta! Da un albero ad un’arnia, in presenza o a distanza

Non tutti gli animali che salviamo da violenze e maltrattamenti possono avere una famiglia. Ma tutti loro meritano un’opportunità per essere felici: adottare a distanza un animale significa garantirgli un futuro di libertà e serenità.

Potete dargli cibo, un rifugio sicuro, le attenzioni che merita, vivrà protetto, accudito, libero, avrà tutto ciò di cui ha bisogno. Potete farlo con un cane, o con un altro animale, anche di una specie in via d’estinzione, o con uno sciame d’api, con la possibilità di monitorarlo e guastare poi un ottimo miele. Oppure potete adottare un albero e seguire tutte le varie fasi di crescita e di sviluppo in via digitale, gustandone i frutti.

E per gli incarti?

La scelta più semplice per confezionare i regali senza inutili sprechi è fabbricare della carta da regalo personalizzata, incollando sulle buste di carta grezza vecchie cartoline, depliant e biglietti di auguri usati, oppure Un'altra possibilità interessante ed economica è offerta dalla stoffa: vecchi foulard passati di moda, sciarpe, fazzoletti o scampoli di tessuto. Come confezioni usa cestini o scatole da scarpe che tieni nello sgabuzzino. Oppure potete sbizzarrirvi con vecchi cesti, vassoi o cassette della frutta, confezioni in cartoncino e sacchetti in cartone, carte geografiche, vecchi giornali, ma anche il cartoncino delle confezioni di biscotti.