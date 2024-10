“Si dice che tutti abbiano un segreto. Il mio è sottoterra. Si chiamava Rose e aveva nove anni quando morì.“

Grace vive in un piccolo e grazioso centro della Scozia orientale, ha un marito che ama e la ricambia, due figlie, una bella casa, un lavoro creativo, tutto quello che si può desiderare per condurre una vita serena e invidiabile. Un giorno come tanti viene raggiunta da una telefonata che sembra arrivare da un’altro mondo, passato e dimenticato ma impresso ancora indelebilmente nella sua coscienza. All’altro capo del filo c’è Orla, l’amica del cuore di quando era ragazzina, che non vede né sente da almeno vent’anni. Orla, compagna dei giochi e custode dei segreti tipici di quell’età, è stata molto di più. Dietro l’apparenza di armonia e benessere, infatti, Grace cela tormenti che non si possono immaginare e per lei è l’inizio di un incubo in cui gli errori del passato si risvegliano e pericolosamente affiorano sul ciglio di una vita perfetta, minacciando di distruggere tutto.

Gelosie, rancori, tradimenti e vendette sono gli elementi portanti di questo notevole thriller psicologico, a dimostrazione che arriva sempre il giorno in cui la vita presenta il conto. Non importa quanta strada si abbia fatto per prendere le distanze dal passato, quanto si abbia costruito nel frattempo, il trascorso specialmente se remoto non muore mai ed è pronto a ridestarsi e minacciare l’esistenza di chi ha tentato di dimenticare. Le vicende lasciate irrisolte hanno l’arcano potere di giungere sulla soglia della nostra vita proprio quando questa va per il meglio, con rischi e pericoli incalcolabili. L’autrice indaga la zona d’ombra dell’amicizia e dell’amore in cui l’ambiguità gioca un ruolo importante e niente è come sembra. L’ambientazione di normalità domestica contribuisce ad accrescere sconcerto ed inquietudine, per la consapevolezza che tutto questo può succedere a chiunque.

Julie Corbin è nata in Scozia e, prima di dedicarsi alla scrittura, ha lavorato per diversi anni come infermiera. Vive nel Sussex col marito e i tre figli. Nascondi il tuo segreto è il suo primo romanzo.

Daniela Angius