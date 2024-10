Siamo a Boscoreale in via Giovanni della Rocca, nella tarda serata di ieri un commerciante ha reagito a una rapina inseguendo i rapinatori che, per assicurarsi la fuga, hanno sparato alcuni colpi d’arma da fuoco colpendo al volto Morione e ferendolo gravemente.

Il negoziante è morto subito dopo essere stato portato in ospedale. Sono ancora in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata.