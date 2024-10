Napoli , 13 mar. - (Adnkronos) - Coralli protetti importati illegalmente dall'estero: scatta il sequestro all'aeroporto di Napoli. I finanzieri della Compagnia di Capodichino e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli -1 SOT Napoli Capodichino, nell’ambito delle quotidiane attività di contrasto ai traffici illeciti, hanno individuato una cittadina italiana proveniente da Cuba che stava importando in Italia 40 specie di corallo, in assenza delle autorizzazioni e della documentazione previste dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES). In particolare, gli operatori hanno sottoposto a controllo il bagaglio nella disponibilità della passeggera, rinvenendo i coralli, risultati appartenere, all’esito della perizia effettuata, all’ordine “Scleractinia Bourne” inserito nell’appendice II della Convenzione. I coralli sono stati sottoposti a sequestro e nei confronti della passeggera è stata irrogata la sanzione pecuniaria da 3mila a 15mila euro.