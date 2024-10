Ha fatto irruzione a scuola e si è scagliata contro la docente di inglese, accusandola di aver dato un voto troppo basso alla figlia: è successo nel Liceo artistico Plinio Seniore, a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove la mamma di un'alunna si è resa colpevole dell'aggressione di una professoressa.

Il fatto è avvenuto nella succursale di via Virgilio, davanti ad altri studenti e, secondo la ricostruzione dei fatti, la donna avrebbe afferrato per i capelli la docente, tirandoglieli per poi schiaffeggiarla e insultarla.

Poco dopo è intervenuto personale della scuola.