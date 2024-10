Napoli, 11 lug. (Adnkronos) - Hanno infranto la vetrata esterna di una banca per rubare la cassaforte che era all'interno. Peccato che all'interno ci fossero appena 20 euro. Il furto con amara sorpresa, nella notte, in via Diocleziano 206 dove i ladri entrati in azione per svaligiare l'istituto di credito si sono portati via il misero bottino.

Sul posto, impegnati nelle loro ricerche, i Carabinieri della compagnia di Bagnoli.