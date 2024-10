Fuggono alla vista dei poliziotti dopo aver tentato un furto in un’abitazione e causano un incidente stradale con due automobilisti feriti: 4 uomini arrestati dalla Polizia di Stato.

Nella serata di ieri, i Falchi della Squadra Mobile della Questura di Napoli gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, durante alcuni controlli, hanno notato nei pressi di un parco residenziale di Portici alcuni uomini che, dopo essere usciti frettolosamente da uno stabile, sono saliti a bordo di due autovetture.

I poliziotti, prontamente intevenuti, hanno tentato di bloccare gli occupanti dei veicoli ma i conducenti, alla loro vista, hanno accelerato la marcia per eludere il controllo causando lesioni agli agenti. Ne è nato un inseguimento, durante il quale i rispettivi guidatori hanno effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunti in corso Umberto I a Portici, i due occupanti del primo veicolo, durante una manovra di sorpasso, dopo aver impattato contro un veicolo proveniente dal senso opposto di marcia, cagionando lesioni ad una coppia di anziani viaggiante a bordo dello stesso, sono stati bloccati e trovati in possesso di numerosi arnesi atti allo scasso.

Gli occupanti del secondo veicolo in fuga, invece, giunti in via dell’Immacolata, hanno abbandonato l’auto nel tentativo di darsi alla fuga a piedi ma i poliziotti hanno bloccato due di essi, mentre il terzo è riuscito a far perdere le sue tracce. Inoltre, gli agenti hanno accertato che i quattro, poco prima, avevano tentato un furto in un appartamento del parco residenziale danneggiando il portone di ingresso dello stabile.

Per tali motivi, i quattro indagati, napoletani di 47, 34, 42 e 27 anni, con precedenti di polizia, sono stati arrestati per tentata rapina impropria, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali. Il 42enne ed il 27enne sono stati denunciati per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Due automobilisti e due agenti sono rimasti feriti.