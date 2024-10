Gli hanno intimato di lasciare lo scooter, ma lui si è rifiutato e gli hanno sparato . Il fatto si è verificato nella periferia est di Napoli , in via Reggia di Portici nel quartiere San Giovanni a Teduccio, dove un ingegnere di 32 anni è stato aggredito mentre faceva rifornimento.

Il giovane è stato avvicinato da due malviventi che volevano il suo motorino, nella sera di mercoledì 29 marzo verso le 19:30, lui però non ha ceduto a quel punto i rapinatori gli hanno sparato alle gambe.

Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutto, ma i due aggressori non erano riconoscibili in volto perché coperti . I carabinieri di Poggioreale stanno indagando su quanto successo.

Il 32enne è stato trasportato all'Ospedale del Mare, dove è stato ricoverato in prognosi riservata, ferito a gambe e bacino, ma le sue condizioni sono migliorate, anche se al momento non si esclude ancora che possa ancora essere in pericolo di vita .