MUSICA & VINCI UNA CROCIERA CON SARDEGNA LIVE

E’ partito da MONTRESTA il tour che segna il ritorno, a distanza di 7 anni, della coppia artistica formata da Giuliano Marongiu e Massimo Pitzalis, con la prima data ufficiale del Progetto che ha fatto tappa a TALANA.

In occasione del debutto è stato lanciato in concorso MUSICA & VINCI CON SARDEGNA LIVE.

Tutti coloro che hanno cliccato MI PIACE sulla Pagina Facebook di Sardegna Live e inviato il messaggio con la scritta del paese (MONTRESTA, TALANA, ARDARA E LOCERI) hanno partecipato ad una prima estrazione aggiudicandosi il CD del duo musicale Pitzalis/Marongiu.