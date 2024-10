Il rapper sardo Salmo, dopo l'ultimo concerto di Ferragosto al Red Valley festival di Olbia, ha spiegato i motivi per i quali ha deciso di fermarsi e l'ha fatto attraverso un post pubblicato su Instagram: "Ieri ho avuto un mezzo collasso, Il corpo mi sta chiedendo di fermarmi".

Il cantante ha comunicato sui social che, a causa di un mese fisicamente provante, è costretto a fermarsi per potersi riprendere. Nelle sue storie, infatti, ha scritto: "Devo dire che l’ultimo mese è stato devastante. Tra video, concerti, 30 punti di sutura, 2 giri di antibiotico, cali di pressione, laringite e febbre non so come ho fatto a stare in piedi. Al Red Valley dovevo fare solo un deejay set ma non potevo non cantare, mi avete aspettato fino alle 3 e 30. Ve lo dovevo! Il problema è che ora ho un serio problema alla gola. Ho avuto anche un mezzo collasso, Il corpo mi sta chiedendo di fermarmi".

Le date cancellate del tour di Salmo al momento sono:

- 18 agosto 2023 ad Attard (Malta);

- 21 agosto 2023 a Follonica (GR);

- 23 agosto 2023 a Romano D'Ezzellino (VI);

- 25 agosto 2023 a San Benedetto del Tronto (AP);

- 27 agosto 2023 ad Acri (CS);

- 31 agosto 2023 a Palermo;

- 2 settembre 2023 a Catania.

Restano invece confermati il dj set previsto per l'8 settembre al Dreamland Music Festival di Sondrio quella del 10 settembre al Decibel Open Air Festival di Firenze e la partecipazione di Salmo il 23 settembre al Marrageddon Festival di Milano.