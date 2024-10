È tutto pronto a Muravera per la 19^ edizione di “Maskaras”: il prossimo 8 agosto l’affascinante paese del Sarrabus ospiterà il Carnevale tradizionale della Sardegna, con l’immancabile e tanto attesa sfilata delle maschere tradizionali sarde.

L’evento, organizzato dal Comune, con il sostegno della Regione, l’assessorato al Turismo, con la collaborazione della Pro loco “Murera” e “Muravera Welcome”, si inserisce all’interno del ricchissimo cartellone degli eventi estivi 2024.

“Quest’estate, Muravera e Costa Rei si presentano ai propri residenti e a chi decide di trascorrere le vacanze in uno degli angoli più suggestivi dell’ isola con una ricca programmazione di eventi messa a punto dal Comune, dalla Pro loco e dal Centro commerciale naturale di Costa Rei – afferma Matteo Plaisant, assessore comunale al Turismo - Tra gli appuntamenti più attesi c’e ‘Maskaras’, il Carnevale estivo che ogni anno richiama migliaia di turisti, con la sfilata delle maschere più spettacolari e rappresentative della tradizione sarda, che quest’anno si arricchisce, grazie alla professionalità e alla intuizione del direttore artistico Giuliano Marongiu, con delle novità che vogliono qualificare ulteriormente la proposta”.

“Giovedì 8 agosto, dalle ore 22, - prosegue l’assessore - si terrà l’evento ‘Maskaras, bistiris & ballos’, la sfilata e le esibizioni lungo le vie del centro con gran finale in Piazza Europa dei gruppi in maschera ma anche di gruppi folk che porteranno i colori e i gioielli più belli, oltre alle danze e ai suoni della tradizione. Conclusione del grande spettacolo i balli in piazza con i Dilliriana”, spiega Matteo Plaisant.

Tra lo splendido mare e le antiche tradizioni, portatrici di storia e cultura di cui il paese è ricco, si tratta quindi di una grande occasione di incontro tra diversi territori della nostra magnifica Isola, oltre che riscoperta di tradizioni e usanze tipiche da tramandare alle nuove generazioni che la comunità, nota per le sue gentilezza e ospitalità, sarà lieta di far conoscere ai visitatori, sia italiani che stranieri.

A questo proposito, sono tantissimi gli eventi che l'amministrazione comunale organizza per valorizzare le meraviglie locali e farle conoscere anche al di fuori della Sardegna e dell'Italia. Il magnifico territorio e la cultura sono infatti promossi dal Comune anche all'aeroporto “Mario Mameli” di Cagliari, dove un grande cartellone elettronico fa bella mostra di sé nell'area ritiro bagagli dello scalo cagliaritano e pubblicizza “Maskaras”.

“Muravera è cultura, tradizione, paesaggi mozzafiato – afferma con entusiasmo Matteo Plaisant – Quest'anno abbiamo messo a punto un importante cartellone di eventi e 'Maskaras' rappresenta il clou della nostra offerta per i tanti ospiti che affollano il nostro territorio. Giusto quindi pubblicizzarlo in un luogo come l'aeroporto di Cagliari che si caratterizza per un elevato traffico di passeggeri che ci consente di farci conoscere al meglio”, conclude l’assessore al Turismo.