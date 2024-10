Porte divelte, tavoli ribaltati, oggetti scaraventati a terra, grida e minacce al personale medico mentre invadevano il reparto di Oncologia dell’ospedale.

L’accaduto, come riportano Il Messaggero e TgCom 24, a Pescara, dove la morte di un 60enne affetto da una grave patologia, ha scatenato il terrore nella struttura sanitaria, subito dopo l’irruzione di 40 parenti, tra uomini e donne, appena informati del decesso del congiunto.

La guardia giurata non ha potuto far altro che allertare le forze dell’ordine che, con il loro intervento, hanno riportato la calma e permesso così il trasferimento della salma in obitorio.

Si tratta dell’ennesima aggressione a personale medico negli ultimi mesi in Italia.