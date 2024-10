Non ce l’ha fatta Adriano Armelin, l’83enne elettrauto storico di Pieve di Soligo. L’anziano è deceduto oggi dopo 12 ore di agonia, ricoverato poichè preso a pugni e bottigliate da un 36enne marocchino, entrato in casa sua per derubarlo.

Le condizioni con cui era arrivato in ospedale erano talmente disperate che le speranze di una ripresa erano davvero poche: oggi il tragico epilogo.

Il suo aggressore, caduto da una finestra durante la fuga, era stato fermato da un vicino e arrestato immediatamente dai Carabinieri, dopo una sosta in ospedale.

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l’episodio nel dettaglio.