“Per me tu sei questo sorriso, per sempre”, una frase colma d’amore e allo stesso tempo di dolore quella di Veronica Culcasi, fidanzata di Luca Salvadori, deceduto ieri.

Il 32enne, pilota di moto e youtuber, è morto a seguito di un incidente sul circuito stradale di Frohburg Dreieck, in Germania. Il drammatico sinistro si è verificato durante il primo giro delle qualifiche riservate alle SBK/STK 1000 della sesta e ultima tappa dell'IRRC (International Road Race Championship) che si disputa principalmente nei Paesi dell'Europa centrale. Fatale per Salvadori un violento contatto con il tedesco Didier Grams nelle primissime battute delle prove ma la dinamica è ancora da accertare. Trasportato in ospedale, il 32enne è deceduto a causa delle gravità delle ferite riportate.

Luca lascia i genitori e la fidanzata, con cui condivideva sui social momenti della loro relazione. Veronica ha postato ieri il video che immortala un attimo speciale tra i due, esternando uno strazio che ha lasciato sgomenti tutti. Tantissimi i commenti sotto il post, “Luca è riuscito a trasmettere tanto a noi che lo seguivamo da dietro uno schermo”, “Luca persona e pilota fantastico”, “Non è possibile, tutti noi avremmo voluto essere Luca”.