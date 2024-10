Lutto nella comunità di Ozieri per la morte del piccolo Gioele Putzu. Una tragedia avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 14 settembre, nel campo sportivo 'Meledina', nella frazione di San Nicola, a pochissima distanza dalla fiera, dove sono in corso i festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Rimedio, con il concerto del rapper Fedez.

“La perdita di una giovane vita è un dolore incommensurabile – ha commentato il sindaco Marco Peralta -. Le parole servono a poco. È il momento del silenzio, del rispetto del dolore altrui e della riflessione. Oggi la nostra Comunità è stata colpita da un’immane tragedia: un piccolo angelo, Gioele, non è più tra noi”.

“Il pensiero va alla famiglia – ha aggiunto il sindaco - che, in questo momento, sta vivendo il dolore più grande che si possa provare: la perdita di un figlio. L’amministrazione comunale si stringe intorno alla Famiglia, che non ha più il suo piccolo angelo”.

Nonostante la tragedia, il concerto di Fedez non è stato annullato e il primo cittadino ne ha spiegato la ragione: “È doveroso infine precisare che, visto il gran flusso di persone, gli organi di pubblica sicurezza hanno ritenuto di non dover sospendere l’evento in programma per ragioni di ordine pubblico”. Anche il Comitato della festa, con una storia sui social (foto nella copertina dell’articolo), ha specificato: “Il comitato e i soci si stringono al dolore dei genitori e familiari tutti per la prematura perdita. Per questioni gestionali e organizzative la festa di svolgerà come da programma”. Una decisione che ha fatto molto discutere.