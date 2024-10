Brutte notizie dal Centro di recupero del Sinis: “Non sempre le notizie che pubblichiamo sono a lieto fine. La Caretta Caretta, recuperata a Cala Pira domenica 15 settembre, purtroppo non ce l'ha fatta, è deceduta prima dell'intervento chirurgico per la rimozione dell'amo presente in esofago e individuato grazie alla radiografia e alla Tac eseguite presso la Clinica veterinaria “due mari” di Oristano”.

“La situazione - hanno spiegato dal Centro - da subito appariva piuttosto delicata considerando che il grosso amo era posizionato con il bracciolo verso lo stomaco e si poteva intuire che gran parte della lenza in nylon fosse finita nell’intestino. L'esame autoptico eseguito subito dopo il decesso, ha rilevato quanto si pensava: l'amo aveva perforato l'esofago e circa 50 cm di lenza si trovavano dentro l'intestino, con conseguenze gravissime. Il referto del responsabile sanitario recita: "peritonite fibrinosa secondaria a intussuscezione da corpo estraneo lineare (lenza), ascite e perforazione esofagea determinata dell’amo".

Dall’avanzato stato di corrosione dell'amo supponiamo che la tartaruga versasse in questa drammatica condizione da diverse settimane”.

“Ci auguriamo - concludono dal Centro di recupero del Sinis - che le prossime tartarughe recuperate siano più fortunate di questa. Noi continueremo a fare il nostro lavoro con passione e dedizione che purtroppo, talvolta, comporta anche esiti negativi e tristi. Contiamo sempre sull'aiuto di tutti (pescatori, diportisti e tutti i frequentatori del mare) al fine di essere informati in casi del genere e poter intervenire rapidamente per salvare le tartarughe marine in difficoltà”.