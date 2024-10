Roma, una scoperta agghiacciante da parte della Polizia che, per puro caso, ha consegnato una notifica ad un uomo di 64 anni.

Costui teneva in casa da ben 4 mesi il corpo senza vita della compagna 90enne, una ex professoressa di francese, completamente mummificato e sul divano come se fosse una persona ancora viva tranquillamente seduta guardando la televisione.

“L’amavo troppo, non volevo separarmi da lei” si è giustificato così Antonio, si legge su Repubblica. "Troppo duro lasciarla andare, ho agito così per amore. Mi ripetevo che l’avrei tenuta con me ancora un po’ prima di farla finire sottoterra, so che la legge non lo consente, adesso è al Verano, meglio se fosse rimasta ancora qui".

Un vero proprio orrore in una casa a due stanze spiegato da Antonio con tranquillità anche durante una puntata di Pomeriggio Cinque alla conduttrice Barbara D’Urso: “Inizialmente dormivo nella stessa stanza in cui c’era lei, poi dopo un po’ sono andato a dormire nell’altra”.

La D’Urso gli ha spiegato che tutto ciò non è normale e che è assurdo tenere un cadavere in continua trasformazione in casa.

Lui ha risposto che per lui tutto ciò era invece normale perché la compagna sarebbe stata per lui come una presenza viva in tutti questi mesi, con lei avrebbe anche dialogato.

E alla domanda della conduttrice: “Se non fosse andata la Polizia tu avresti continuato a tenere il cadavere in casa?” lui ha risposto di no, e che stava iniziando ad elaborare una qualche sepoltura.

Tutto questo spiegato con una calma serafica fuori dal comune da un uomo che ora è accusato di occultamento di cadavere, che si è giustificato, sempre su Canale 5, dicendo che “c’è gente che tiene i gatti i morti in casa per 15 anni”.

Sempre secondo Repubblica, l’uomo avrebbe detto che uno degli investigatori si sarebbe addirittura complimentato con lui per come avesse conservato e tenuto bene il cadavere, e che in casa non si sentisse puzza.

“I vicini ascoltano, non accettavano la nostra relazione per la grande differenza d’età” ha affermato Antonio.

Gli investigatori avrebbero per ora escluso una motivazione economica dietro questa situazione da brividi. Dalla pensione della ex professoressa il compagno avrebbe prelevato solo le somme per la spesa di tutti i giorni.