Si è spenta a 37 anni Antonella Fragiello, ex finalista di Miss Italia nel 2004. La giovane era malata di tumore, e da qualche giorno si trovava ricoverata in una struttura ospedaliera visto l'aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Tuttavia, la situazione è precipitata più rapidamente del previsto e la 32enne è andata via in pochi giorni. Una settimana fa il suo ultimo post su Facebook, dedicato al marito Carlo: "Sono lontana da te da qualche giorno e non c’è minuto della giornata in cui non penso a quanto io sia fortunata ad averti nella mia vita. Sei l’aria che respiro, il mio sorriso più bello, il mio sguardo più luminoso. Sei raro. Sei tu. Ti amo", aveva scritto il 15 gennaio.

Nella serata di ieri ha esalato l'ultimo respiro, ma la notizia è stata diffusa soltanto oggi. All'epoca della partecipazione a Miss Italia aveva 19 anni, e conobbe un lungo periodo di comparse nel mondo dello spettacolo e partecipazioni televisive.

L’ultimo saluto all’ex soubrette si terrà domani alle ore 12, nella parrocchia di San Tommaso, nel quartiere di San Pietro a Patierno, a Napoli.