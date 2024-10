“ La tragedia della giovane Mariantonietta Cutillo, a Montefalcione, ci fa riflettere ancora una volta sull'importanza di un uso responsabile e consapevole del nostro smartphone ”. Lo afferma lo psicologo Giuseppe Lavenia dell'Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche e Cyberbullismo.

“ La voglia di essere sempre connessi e la necessità di condividere ogni momento della nostra vita può diventare pericolosa se non prestiamo attenzione alle norme di sicurezza. Secondo uno studio americano - spiega - negli Stati Uniti ci sono stati 260 incidenti da folgorazione causati dall'uso scorretto di dispositivi elettronici, causando 5 morti e 75 lesioni gravi ”.

“ Il caso di Mariantonietta è un monito per tutti noi sulla necessità di educare i giovani a un uso consapevole dei dispositivi elettronici, affinché questi non diventino strumenti di danno o di morte - prosegui - dobbiamo educare i nostri ragazzi sul corretto uso dello smartphone e sull 'importanza della sicurezza perché la vita non è e non può essere uno spettacolo da condividere in diretta sui social network ”.