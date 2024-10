Milano, 27 apr. (Adnkronos) - I carabinieri della compagnia di Monza hanno arrestato in flagranza di reato un 32enne con l'accusa di produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I fatti si sono svolti nel comune di Biassono, quando i militari, durante un servizio di pattugliamento del territorio, hanno notato un'auto che procedeva ad andatura sospetta e hanno deciso di fermarla per procedere a un controllo. All'interno del veicolo, sul quale viaggiava il 32enne, incensurato, sono stati trovati 4,5 grammi di hashish, un cutter per il taglio e denaro contante.

Ad insospettire ulteriormente gli operanti, anche un barattolo in plastica nel quale erano contenuti semi di canapa. Pertanto la perquisizione è stata estesa anche all'abitazione dell'uomo, consentendo di scoprire che la camera da letto era stata adibita a serra per la coltivazione della droga, con tanto di tenda per la coltivazione indoor dotata di sistema di ventilazione, illuminazione ed essicazione sotto alla quale vi erano piante di marijuana alte quasi un metro. Nel corso della perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto anche 34 grammi di hashish, materiale per il confezionamento vario ed una cartuccia calibro 12 da caccia, illecitamente detenuta. L'uomo è stato tratto in arresto.