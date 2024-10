Cosa ci fa un cagliaritano, protagonista di un video a dir poco adrenalinico, in cima ad un’antenna radio? Scopritelo in questo video.

Luoghi abbandonati, tra memorie storiche e reperti di archeologia militare. Siamo sulle pendici del monte Limbara, nel territorio di Berchidda, dove in una sorta di area fantasma c’è ancora tanto da scoprire, da vedere e forse chissà, da valorizzare o smantellare.

Gli esploratori cagliaritani Filippo Montis e Roberto Palmas, appassionati di fotografia, video di luoghi abbandonati della Sardegna e non solo, hanno filmato l’impresa adrenalinica: infine, hanno lasciato come segno di testimonianza di ricordo, una bandiera italiana legata alla sommità di un impianto di trasmissione: “Sono posti bellissimi – dicono i due esploratori – purtroppo i segni del tempo stanno rovinando un enorme patrimonio che potrebbe essere valorizzato, reso davvero fruibile ai sardi e non solo, ma oggi quest’area è davvero forse sconosciuta e lasciata in balia del degrado”.

Ex base radio USAF (Aeronautica Militare degli Stati Uniti), facente parte della rete "Troposcatter", il cui scopo era trasmettere messaggi in codice durante la "guerra fredda".

La base, classificata come4C, entrò in funzione nel 1966 e per qualche decennio è stata uno dei principali centri di controllo delle comunicazioni radio del Mediterraneo, il 486L MEDCOM. Era in diretta comunicazione col nodo 9L di Coltano (Pisa),5F di Monte Vergine (Avellino) e 3B di Minorca (Spagna).

Con l'avvento delle comunicazioni satellitari, la base, ormai con tecnologia obsoleta, venne abbandonata nel 1993 ed affidata al Ministero della Difesa Italiano, per poi passare nel 2008 alla Regione Sardegna.

VIDEO: https://www.facebook.com/montis.filippo/videos/10216697036431021/