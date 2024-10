Il sorriso pieno di dolcezza di Rita Levi Montalcini campeggerà sul francobollo da 70 centesimi.

Un po’ di giustizia per tutti quegli italiani –e sono tanti- che da quando circola la moneta unica si sono impoveriti, e pregano il “titolare” (quello lassù in cielo) di rimpicciolire i mesi almeno di una settimana.

Ma che c’entra la grande scienziata torinese, Premio Nobel per la medicina, col vecchio conio?

Semplice, basta guardarla: la somiglianza con Maria Montessori, volto storico delle mille lire, è notevole

Basterà questo generoso omaggio di Poste Italiane per rasserenare gli animi degli italiani, incupiti dalla crisi?

Purtroppo, no

Però, siccome la tentazione di piangersi addosso è troppo forte, e spinge all’inerzia, forse può venirci in aiuto proprio l’educatrice impressa nella banconota

Ci vorrebbe un “metodo Montessori bis”. Una sorta di bignami, per apprendere i rudimenti dell’economia

Per far entrare in zucca un concetto facile facile

Il seguente: per colpa dell’euro abbiamo le pezze al culo, ma se malauguratamente fosse rimasta la lira, ora non avremmo manco i quattrini per comperare le pezze.