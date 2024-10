A Monserrato si festeggia l’importante traguardo raggiunto dalla signora Emilia Atzeni Cruccu che ha spento 104 candeline. Al momento risulta la signora più anziana del Comune del sud Sardegna.

“Mentre in tanti bramavano e speravano di poter indossare la fascia del Sindaco, la Sig.ra Emilia non aveva alcuna intenzione di farlo, unicamente per rispetto e stima del tricolore. Ma dopo averla convinta, si è fatta immortalare, contenta ed orgogliosa, con la fascia tricolore della sua amata Monserrato” ha scritto sulla sua pagina social il sindaco Tomaso Locci, che è andato a trovarla per farle gli auguri di buon compleanno.