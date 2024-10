"Adesso è libero": è la frase che avrebbe pronunciato la babysitter fermata martedì per il tentato omicidio di un bimbo di un anno a Soliera (Modena), mentre il piccolo si trovava sul selciato sotto casa dopo una caduta dal secondo piano.

Ora il bambino è ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna. La frase della donna sarebbe stata riferita da vicini che l'hanno vista immobile martedì mattina, davanti alla finestra

La giovane donna è stata interrogata ma non sarebbe stata in grado di ricostruire i fatti davanti ai carabinieri, in quanto si trovava in stato confusionale, come spiegato dalla sua avvocatessa Francesca Neri.

Intanto fa capolino anche un’ulteriore testimonianza, quella di una donna delle pulizie che avrebbe visto, almeno in parte, la babysitter mentre faceva cadere il bambino di un anno dalla finestra.

La notizia è stata riportata da Tg Com 24.