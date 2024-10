Ogni giorno all'interno dei social mi imbatto in suggerimenti legati alle modalità per perdere peso. Ogni giorno leggo nuove strategie miracolose che in poco tempo danno la possibilità di perdere tutti i chili che vuoi.

Queste pagine che puntualmente mi vengono suggerite sono accompagnate da foto del prima e dopo di una donna. Una trasformazione davvero invidiabile, miracolosa... Con il risultato di un corpo asciutto, definito. Un vero e proprio miracolo.

Ma davvero credete che questa trasformazione sia possibile nel giro di poco tempo, senza arrecare nessun danno al vostro organismo?

Prima dell'arrivo dell'estate ogni programma televisivo era dedicato alle modalità strategiche nel perdere peso. Il messaggio? "Devi dimagrire, diversamente non sarai nessuno". Ne ho sentito di ogni genere: dal mangiare gli spaghetti per colazione al nutrirsi solo di acqua frutta e verdura per disintossicarsi, senza introdurre né carboidrati, né proteine.

Poi di contro programmi su come creare questi piatti super calorici sfiziosissimi che ti fanno venire l'acquolina in bocca con salse di ogni tipo. Il messaggio: "Puoi prepararlo ma tu non puoi mangiarlo".

In mezzo a tutta questa confusione a questo bombardamento ossessivo per la forma fisica perfetta fermatevi pensate se davvero quello che vi stanno suggerendo è quello che volete voi, o ciò che fa bene a voi.

Potete essere protagonisti della vostra vita scegliendo quello che è buono non quello che vi viene propinato. Leggete, informatevi, incuriositevi con la giusta critica.

Non esiste un sistema universale che vada bene per tutti, proprio perché siamo tutti diversi vi sono da prendere in considerazione aspetti differenti.

Guardatevi allo specchio e fermatevi sul punto del corpo che vi piace di più, fatevi i complimenti. Mettetevi vestiti che vi fanno stare a vostro agio valorizzandovi. Indossate un bel sorriso e uscire fieri di voi.

Prendetevi cura della vostra forma fisica in maniera sana ed equilibrata, non esistono miracoli, non esistono pozioni magiche ne stratagemmi se non una costante attività fisica con esercizi specifici mirati alla forma e potenzialità del vostro corpo, così come un'alimentazione specifica indirizzata anch'essa alle necessità del proprio corpo.