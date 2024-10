Gaza, 5 nov. (Adnkronos) - Intensi attacchi su Gaza city e sul nord della Striscia. Lo scrive su X Times of Gaza, definendo "un massacro" gli ultimi raid, che si sono verificati nel centro di Gaza e nei pressi dell'ospedale al-Shifa.

"Gli attuali raid aerei israeliani vanno oltre ogni immaginazione poiché vengono lanciati su una scala senza precedenti - scrive Times of Gaza - Il nord è sottoposto a un vero terremoto a causa di una serie di attacchi aerei fortemente intensificati in corso da più di un'ora in un blackout totale".