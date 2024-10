Gaza, 28 nov. (Adnkronos) - "Invitiamo Elon Musk a visitare la Striscia di Gaza, come ha fatto in Israele, per vedere la portata dei massacri e dei crimini commessi contro il nostro popolo". Lo ha detto il leader di Hamas Osama Hamdan, dopo il viaggio di ieri in Israele del proprietario di X.