“Sono contento perché la squadra migliora, vuole crescere ed esprimere concetti e situazioni sulle quali lavoriamo ogni giorno”. Così l’allenatore del Cagliari Davide Nicola dopo la partita contro la Juventus, terminata con un pareggio, con i gol di Dusan Vlahovic su rigore e di Răzvan Marin, sempre dal dischetto.

Per Nicola “è un punto importante per la classifica, è un’altra prova in cui abbiamo messo qualcosa in più per il nostro percorso, aumentiamo la fiducia ma sappiamo che bisogna valutare questa partita come un micro-episodio utile per andare avanti con entusiasmo in vista dell’obiettivo finale. Volevamo rimanere in partita fino alla fine, farlo vuol dire tante cose, e tra queste chiudere con Luvumbo, King, Piccoli e Gaetano significa avere molteplici soluzioni dall’inizio e in corsa. Da questo punto di vista i cambi aiutano, siamo in un periodo dove in alcuni ruoli siamo un po’ corti, come nel caso dell’esterno destro difensivo dove Zortea e Azzi hanno ancora bisogno di tempo per acquisire certe dinamiche difensive”.

Sul rigore assegnato alla Juventus, mister Nicola ha detto: “Chi mi conosce sa che non giudico mai l’operato arbitrale, non mi convince la decisione di dare un rigore di quel tipo perché è contro le dinamiche di biomeccanica, è ovvio usare le braccia e le mani per darsi lo slancio nel duello aereo, ma se mi si spinge e mi si fa cadere all’indietro è normale che l’aumento del volume del corpo del difensore non è volontario. Si accetta sempre la decisione dell’arbitro ma è giusto discuterne come fatto anche nell’incontro tra noi allenatori e la classe arbitrale. In quella situazione odierna non c’è fallo né di Gatti né di Luperto”.

Il punto con la Juventus rende felice Nicola anche perché “è la terza volta consecutiva in cui io e il mio staff otteniamo punti contro la Juventus e fa piacere, sappiamo come questa squadra quest’anno verticalizzi diversamente dalle altre circostanze, e faccia molto possesso a palla prima di cercare la profondità”.

Dopo la pausa Nazionale, domenica 20 ottobre, il Cagliari giocherà in casa, alle ore 18:00, contro il Torino, al settimo posto in classifica con 11 punti. I rossoblù, invece, con il punto di ieri si piazzano al 16esimo posto con 6 punti.