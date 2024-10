È morta all’età di 28 anni dopo una diagnosi medica errata. Francesca Carocci, attrice di teatro, lo scorso 28 febbraio si era recata al Pronto Soccorso dell’Aurelia Hospital, a Roma, per forti dolori al petto ed era stata dimessa con una cura di antidolorifici, morendo 48 ore dopo.

I genitori della ragazza avevano così sporto denuncia ed erano scattate le indagini: due medici si trovano attualmente indagati con l’accusa di omicidio colposo in ambito sanitario. “Miocardite scambiata per ansia”, è l’ipotesi dell’accusa secondo cui non sarebbero stati svolti gli accertamenti sufficienti che avrebbero potuto evitare il tragico epilogo.

“Le nostre sono state visite accurate e i valori non indicavano un danno cardiaco in atto”, è quanto dichiarato invece dall’Aurelia Hospital, tramite un avvocato, in merito alla vicenda.

La tragedia è avvenuta il 2 marzo scorso, quando i dolori al petto erano diventati più intensi e Francesca è morta durante la corsa in ospedale.