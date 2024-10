Milano, 2 ott. (Adnkronos) - Attimi di paura, ieri a Milano, quando un uomo di 89 anni ha tentato di gettarsi da un balconcino al quinto piano di un palazzo nel quartiere Baggio. E' accaduto nel pomeriggio intorno alle 18.30.

I carabinieri hanno ricevuto una telefonata da parte dei familiari dell’anziano, che chiedevano aiuto poiché l'uomo aveva scavalcato in parte la balaustra del balconcino condominiale con lo scopo di lanciarsi nel vuoto. I militari del nucleo radiomobile sono intervenuti tempestivamente, anche grazie ad una efficace attività di coordinamento svolta dalla centrale operativa.

Nonostante le difficoltà riscontrate, sono riusciti ad afferrare l'89enne per la cintura dei pantaloni e a trattenerlo. L'uomo è rimasto per alcuni minuti sospeso nel vuoto, ma il provvidenziale ausilio fornito da una seconda pattuglia sopraggiunta sul posto ha consentito di scongiurare il peggio. L’uomo è stato tratto in salvo e trasportato all'ospedale Fatebenefratelli, dove è rimasto ricoverato a scopo precauzionale.