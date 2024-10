Una caldaia è scoppiata in una scuola di via degli Anemoni a Milano . I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 9:30. Nessun ferito in seguito all'esplosione, ma sono stati circa 240 i bambini, più 25 persone tra docenti e personale scolastico, a essere stati evacuati .

Gli operatori del distaccamento di via Sardegna hanno subito provveduto a mettere in sicurezza l'edificio. Gli studenti non hanno fatto più rientro in classe per via degli ulteriori controlli. In seguito dal Comune hanno fatto sapere che non ci sono stati danni di alcun tipo. Si è verificato un problema alla caldaia durante la manutenzione ordinaria fatta dall'azienda che ha l'appalto calore .

" Nel corso delle prove a caldo - hanno spiegato -, operazioni preliminari all'attivazione del servizio di riscaldamento, si è verificato un malfunzionamento che ha causato il rumore percepito ". Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale degli uffici di area tecnica del Comune. Per precauzione personale e studenti che avevano sentito il botto, sono stati fatti uscire mentre MM ha effettuato le verifiche tecniche sull'edificio che non hanno " rilevato alcun danno alla struttura ".