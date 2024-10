Un ragazzo di 14 anni in bicicletta è morto a Milano dopo essere stato investito da un tram, mentre si recava a scuola. E' accaduto questa mattina alle 8.15 circa in via Tito Livio.

Il giovane, Luca Marangoni, è stato estratto dai Vigili del fuoco intervenuti insieme al 118, ma per il ragazzo non c'era più nulla da fare. Sul posto per i rilievi è giunta la Polizia Locale.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha deciso di proclamare una giornata di lutto cittadino per il ragazzino. "Oggi per Milano è un giorno molto triste", ha scritto il primo cittadino sulle sue pagine social.

"Sto seguendo con dolore la tragedia di via Tito Livio e il mio pensiero è rivolto alla famiglia del ragazzo. Fin da ora annuncio che proclameremo una giornata di lutto cittadino", ha concluso.