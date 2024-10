Milano, 7 lug. (Adnkronos) - Lavorano senza sosta da ore i vigili del fuoco intervenuti, a partire dalle 1.20, per un incendio divampato in una casa di riposo in via dei Cinquecento a Milano. Il bilancio è di sei persone morte, due feriti gravi e altri 79 ricoverati per intossicazione. "Decine le persone salvate dalle squadre dei vigili del fuoco, che hanno immediatamente evacuato la struttura, coinvolta parzialmente al primo piano" fanno sapere i soccoritori. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento.