Le foto raccontano un po’ di quella mesta atmosfera di cui io, e le migliaia di persone presenti, siamo stati partecipi questa mattina nella piazza del Piccolo Teatro di Milano.

Il colpo d’occhio è sui colori, il prevalente è il rosso. Sono, infatti, tantissime le donne vestite proprio di questo colore, così come voleva Franca Rame. Quasi nessuno vestito di nero, perché, come detto nel discorso di Jacopo e di Dario Fo, questo “è un saluto e non un funerale”, seppur in forma laica.

Il feretro arriva da Foro Bonaparte venti minuti dopo essere partito dalla camera ardente poco distante dal teatro.

Arriva scortato da un corteo lunghissimo: in prima fila c’è il figlio Jacopo, con il Sindaco Pisapia e l’amico di sempre Gad Lerner. Dario non si vede è perso tra la folla che gli ha regalato tanti applausi anche oggi, come ai suoi spettacoli.

Si inizia a sentire “Bella ciao”: prima un coro fiacco, poi tutta la piazza canta e batte le mani. Sembra davvero un ritrovo di amici che condividono e hanno condiviso tanti momenti della vita, belli e brutti.

Posto il feretro sul piazzale prende la parola il primo cittadino: è commosso, ricorda l’amica e compagna Franca, poi cede la parola a Jacopo.

Il figlio è visibilmente scosso. Infatti, il suo discorso è interrotto più volte dalle lacrime, ricorda sua madre, ma prima ancora la donna.

Donna che ha combattuto per i suoi ideali fino a pagarne in prima persona le conseguenze. Ricorda alcuni momenti passati insieme a lei e al padre, che lo ascolta, defilato, in silenzio.

Chiude ringraziando tutti le persone presenti per salutare la sua mamma. E’ il momento di Dario, legge prima un testo scritto da Franca Rame, l’ultimo forse, e poi quasi riesce a improvvisare un grammelot, come solo lui sa fare.

Parla del vecchio testamento che si era trovato a commentare con la moglie, e chiude dicendo: “Se Dio esiste, è donna!” facendo scoppiare l’ennesimo e caloroso applauso.

Da lì in poi un avvicendarsi di gente per baciare la bara, tutti sono commossi e tutti salutano a modo loro Franca Rame.

Le note di “Bella ciao” salutano anche la partenza del feretro verso il Cimitero Monumentale, dove verrà tumulata nel Famedio, ala del cimitero dedicata a chi ha lasciato una memoria storica per Milano e non solo.

TUTTE LE FOTO: http://www.sardegnalive.net/it/foto/milano-i-funerali-di-franca-rame

Matteo Di Nunzio