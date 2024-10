Nel sud Sardegna sono ripresi gli sbarchi di migranti provenienti dal nord Africa. Ieri sera, al largo di Sant'Antioco è stato intercettato in mare dalla Guardia di finanza un barchino con otto persone, tra cui una donna.

Altri otto migranti - tutti uomini, adulti e di presunta nazionalità algerina - sono stati rintracciati e soccorsi ieri sera a Porto Pino, lungo via del Mare. I carabinieri della stazione di Cortoghiana li hanno rintracciati dopo lo sbarco, il mezzo utilizzato per la traversata non è stato ancora trovato. Tutti sono in apparenti buone condizioni di salute.

Dopo le formalità di rito, i migranti sono stati accompagnati al Centro di Prima Accoglienza di Monastir, con il supporto di una ditta di trasporti convenzionata e sotto scorta dei militari della Stazione di Cortoghiana.

Nella notte, i carabinieri della stazione di Domus de Maria hanno rintracciato altri due migranti, adulti e di presunta nazionalità tunisina, privi di documenti, sbarcati poco prima a Chia con un'imbarcazione che non è stata rinvenuta.

Questa mattina i militari hanno rintracciato altri 12 migranti, anche loro tunisini, tra cui un minore e una donna incinta. Tutti sono stati trovati in buone condizioni di salute e sono stati accompagnati al Cpa di Monastir.