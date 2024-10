Michela Mugia ai microfoni di Videolina legge un breve comunicato e afferma: “70 mila sardi ci hanno scelto, non dimenticatelo. Questi sardi hanno dato fiducia al nostro impegno e alla nostra libertà dando la preferenza fuori dal bipolarismo. Un voto preziosissimo che misura la speranza del cambiamento. Chi ci ha votato ci ha chiesto di scardinare un sistema corrotto e statico.”

“Oggi finisce il percorso elettorale ma inizia la nostra vita politica quotidiana con la stesa determinazione e fiducia” aggiunge la Murgia che conclude dicendo: “Questo è un dato per cui andare fieri per un movimento che non ha nessuna struttura alle spalle, senza nessun apparato”.