La prossima settimana (martedì 1 marzo) Francesco Abate torna in libreria con “Mia madre e altre catastrofi”, Einaudi Stile Libero, 168 pagine, 16 euro. Una tragicommedia che racconta il rapporto tra una madre e un figlio, dall’infanzia a oggi. E da martedì 1 prende il via la tournée che porterà l’autore in giro per l’Italia ma soprattutto per la Sardegna. Ecco gli appuntamenti delle prime due settimane.

LE DATE DEL TOUR Francesco Abate inizia il tour con tre appuntamenti nelle librerie di Cagliari riservati a chi desidera una dedica sul libro. Sarà dunque martedì 1 marzo dalle 19 alla Feltrinelli di via Paoli 19, mercoledì 3 alla Tiziano di via Tiziano, giovedì 4 alla Libreria Il Bastione di piazza Costituzione 4.

La prima presentazione sarà venerdì 4 ad Alghero alle 18,30 alla Biblioteca comunale (complesso Santa Chiara) con Emiliano Dinolfo, organizzazione della Libreria Cyrano e dell’associazione Itinerandia. La Rete dei librai Sassaresi organizza, invece, la presentazione di sabato 5, alle 17.30, al Salotto delle Messaggerie (piazza Castello) con l’attrice Francesca Saba nella parte della Mamma.

Domenica 6 marzo a Cagliari alle 11,30 nel Laboratorio Ceramiche Ariu (via Costituzione 16) vernissage della collezione di ceramiche ispirate al libro.

Ancora un “firma libri” martedì 8 alla Libreria Cocco di via Tuveri 16 a Cagliari alle 19.

Giovedì 10 la presentazione a Cagliari al Teatro delle Saline (piazza Billy Sechi 3) alle 20.15: con l’autore, l’attrice Francesca Saba. Ospiti speciali: il regista Peter Marcias, autore della web serie tratta dal libro e interpretata da Piera Degli Esposti, il cugino Massimiliano della Marina e il cugino Jack del Cep. L’organizzazione è dell’associazione sarda trapiantati di fegato Prometeo Aitf Onlus. I proventi della vendita dei libri saranno donati all’associazione.

Venerdì 11 appuntamento con Francesco Abate e Francesca Saba alle 19 a Siamaggiore organizzato dalla Consulta giovanile al Blue Studio di via Roma 47. Sabato 12, alle 18, Francesco Abate e Francesca Saba saranno a Siniscola all’Auditorium Fenu (Biblioteca comunale) in via Roma 125. Domenica 13 Francesco Abate sarà ospite della rassegna di letture curata dall’attore Daniele Meloni al locale Le Streghe di Cagliari in via Piccioni 12. Meloni leggerà alcuni brani del libro.

IL LIBRO Nato come una serie social a episodi, “Mia madre e altre catastrofi” mette in scena una giocosa, inarrestabile dialettica tra madre e figlio che, tra una risata e l’altra, ci commuove. Una serie di dialoghi folgoranti, irresistibilmente comici, che tessono il racconto di un’intera vita, anzi due: quella di un figlio e di sua madre, dall’infanzia fino a oggi. Con grazia estrema, ma senza sconti, Francesco Abate ha scritto la tragicommedia del rapporto sentimentale piú dolce e ingarbugliato di tutti.