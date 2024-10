Una terribile vicenda è avvenuta a Collegno, in provincia di Torino, dove un uomo di 80 anni, armato di pistola, ha sparato alla moglie, sua coetanea, poi si è tolto la vita con la stessa arma.

La donna, immediatamente soccorsa, è morta in ospedale a Rivoli; era stata raggiunta da due colpi di arma da fuoco in piazza, davanti al municipio, dove la coppia, che abitava poco distante, si è recata a piedi.

Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri, con il supporto del personale della Sis e della Squadra Omicidi del nucleo investigativo, per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia, che per ora pare riconducibile alla depressione di cui soffriva l’uomo. La pistola a tamburo utilizzata per l’omicidio-suicidio è risultata irregolarmente detenuta dall’80enne.

Poco prima di aprire il fuoco, il marito avrebbe urlato alla moglie: “Mi hai rovinato la vita”.