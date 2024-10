Per la giornata di oggi, venerdì 23 agosto, iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull'Italia. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Da segnalare soltanto la possibilità di qualche veloce temporale (ma forte) pomeridiano sugli Appennini centrali e sulla Sicilia centro settentrionale, raro sulle Alpi. Temperature in contenuto aumento.

Per quanto riguarda la giornata di domani, sabato 24 agosto, l’anticiclone africano sarà sempre presente. Generali condizioni di bel tempo con il sole che non avrà grossi problemi a splendere in un cielo sereno o poco nuvoloso. Da segnalare soltanto la possibilità di qualche temporale di calore sulle Alpi occidentali e sui rilievi abruzzesi. Temperature in aumento, venti deboli da direzione variabile e mari calmi e caldi.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA:

Previsioni per oggi, venerdì 23 agosto: cielo in prevalenza sereno con passaggi di nubi alte sui settori meridionali. Temperature prevalentemente stazionarie. Venti deboli variabili o calma; a regime di brezza nelle ore centrali. Mari poco mossi.

Previsioni per domani, sabato 24 agosto: cielo in prevalenza sereno con velature diurne. Temperature in lieve aumento a Ovest, stazionarie a Est. Venti deboli variabili con componente orientale. Mari poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi: domenica e lunedì i cieli si annuvoleranno progressivamente. Le temperature saranno in lieve aumento domenica, in calo lunedì. I venti saranno deboli con componente da sud-est domenica, tendenti al rinforzo e a disporsi da nord-ovest lunedì. I mari saranno inizialmente poco mossi ma in progressivo aumento.