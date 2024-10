La Sardegna, a causa di una depressione nord atltantica che insiste sul Mediterraneo, domani sarà interessata da una instabilità diffusa, con temporali anche di forte intensità a partire dal settore occidentale, e poi via via in tutto il resto della regione.

La Protezione civile ha quindi diffuso un'allerta gialla - criticità ordinaria - per rischio idrogeologico legato ai temporali su Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro. L'avviso è valido fino alle 21 di domani.

Gli esperti dell'Ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu segnalano anche l'arrivo di vento forte, prima dai quadranti meridionali e dalla tarda mattinata di domani in rotazione da libeccio. Le temperature saranno in lieve diminuzione nelle zone centro occidentali dell'Isola, comprese tra i 17 e i 22 gradi, in lieve aumento lungo le coste orientali, con punte di 27-28 gradi. Il tempo, avvertono i meteorologi di Decimo, resterà perturbato anche nei prossimi giorni, solo da venerdì è possibile un miglioramento.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: martedì 8 ottobre 2024 - fonte Arpas

Cielo molto nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente moderati. Possibili temporali forti sui settori occidentali.

Temperature: minime in leggero aumento, massime in sensibile calo.

Venti: deboli o moderati dai quadranti meridionali, in rotazione e rinforzo da sud-ovest.

Mari: molto mossi.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: mercoledì 9 ottobre 2024 - fonte Arpas

Cielo irregolarmente nuvoloso.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie.

Venti: deboli o moderati da sud-ovest.

Mari: molto mossi.

TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI - fonte Arpas

Giovedì il cielo sarà parzialmente nuvoloso e non si escludono deboli precipitazioni in mattinata. Schiarite in serata. Venerdì cielo irregolarmente nuvoloso. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo. I venti soffieranno deboIi o moderati dai quadranti occidentali. I mari saranno molto mossi.