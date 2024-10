L'inverno che stiamo vivendo oggi, secondo il Colonnello e metereologo Mario Giuliacci, è uno dei più caldi da 150 anni a questa parte.

"Le temperature medie - spiega Giuliacci - hanno raggiunto valori record sul 50% circa delle città della Penisola, mentre per l'altra metà è stato comunque il secondo inverno più caldo dopo quello del 2006/2007."

E ancora "questo inverno è stato più simile a un interminabile piovoso autunno che a un vero inverno, con anche qualche fuga in avanti di stampo primaverile come ad esempio in questo ultimo scorcio di febbraio. Nei prossimi dieci giorni il tempo non cambierà il copione che prevede l'alternanza tra fasi piovose e fasi di bel tempo, con temperature sempre al di spora della media."