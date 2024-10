Temperature in aumento fino a Ferragosto, ma poi si scende. "Inizia da domani il periodo più caldo dell'estate con una escalation di temperature in aumento giorno dopo giorno fino al picco che, dalle ultime elaborazioni, si dovrebbe raggiungere intorno a martedì 13 e mercoledì 14 agosto. Ma già da venerdì 9 agosto vede Roma tra 37 e 38 gradi, Firenze che raggiungerà i 40 gradi sabato 10 agosto".

A comunicarlo il fondatore del sito www.iLMeteo.it, Antonio Sanò. Saranno alte le temperature anche a Bologna con 37 già giovedì prossimo, Milano con 35 il prossimo weekend, Napoli con 36; 38 gradi nel Cagliaritano da metà settimana, per effetto di una "fiammata generalizzata", dice Sanò.

"In queste ore stiamo assistendo ancora a forti temporali soprattutto sulle Alpi e sull' Appennino dove interesseranno soprattutto Abruzzo, Molise e Basilicata". Fenomeni questi, sottolinea Sanò, che andranno via via ad attenuarsi con qualche debole pioggia sulle zone più interne del Lazio. "Poi sarà sole ovunque e senza piogge", conclude.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA:

Previsioni per la serata di oggi, domenica 4 agosto: cielo poco nuvoloso, con locali addensamenti nelle zone interne i quali potranno portare precipitazioni a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati deboli. Attenuazione in serata. Venti deboli o moderati da ovest nord-ovest, mari mossi, localmente molto mossi.

Previsioni per lunedì 5 agosto: cielo poco nuvoloso salvo locali addensamenti e qualche isolato rovescio o temporale sui rilievi maggiori, temperature senza variazioni significative, venti deboli o moderati da ovest nord-ovest, mari mossi, localmente molto mossi.

Previsioni per martedì 6 agosto: cielo poco nuvoloso salvo locali addensamenti. Non si escludono isolati piovaschi nelle zone interne. Temperature pressoché stazionarie, venti deboli a regime di brezza, mari poco mossi o mossi.

Tendenza per i giorni successivi: mercoledì e giovedì saranno caratterizzate da cielo generalmente sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti. Non si escludono isolati rovesci pomeridiani nelle zone interne e sui rilievi. Le temperature saranno in lieve aumento in entrambe le giornate. I venti soffieranno deboli variabili. I mari saranno mossi o poco mossi.