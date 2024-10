Il clima autunnale si affaccia sull'Italia, con un graduale abbassamento delle temperature e l'arrivo di precipitazioni più intense e diffuse, secondo Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, che fa il punto della situazione e spiega cosa succederà nei prossimi sette giorni.

L'intensa perturbazione che ha colpito il Centro-Nord nella giornata di domenica, nelle prossime ore abbandonerà lentamente il Nordest con le ultime piogge e farà piovere diffusamente al Centro-Sud. I venti inizieranno a disporsi dai quadranti settentrionali (Maestrale). Dopo questa fase di maltempo il nostro Paese sarà in attesa dell'arrivo della seconda perturbazione. Infatti martedì il tempo sarà in prevalenza soleggiato, mentre da mercoledì pomeriggio ecco che le regioni del Nord ritorneranno a vedere la pioggia. Ciò è dovuto all'arrivo di un ciclone di stampo autunnale: alimentato da aria piuttosto fredda in quota, il vortice provocherà un deciso abbassamento delle temperature. Il centro depressionario interesserà l'Italia soprattutto nelle giornate di giovedì e venerdì con precipitazioni diffuse, spesso sotto forma di temporale o anche nubifragio che dal Nord si porteranno rapidamente verso il Centro e il Sud.

Assieme alle piogge, rinforzeranno i venti che ruotando intensamente attorno all'occhio del ciclone, potranno provocare le prime mareggiate sulle coste tirreniche ingrossando il Mar Tirreno. I dati appena arrivati indicano che la perturbazione autunnale collegata al ciclone lascerà l'Italia già nel corso del weekend 14-15, ma il suo transito ci farà piombare in pieno autunno.

Le temperature potranno perdere anche 15°C.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: martedì 10 settembre 2024 - fonte Arpas

Cielo irregolarmente nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli nella prima parte della giornata sul settore nord-occidentale.

Temperature: stazionarie in entrambi i valori.

Venti: deboli o moderati da Ovest Nord-Ovest, localmente forti lungo le coste esposte. Attenuazione dal pomeriggio.

Mari: molto mossi, agitati sul settore occidentale in attenuazione in serata.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: mercoledì 11 settembre 2024 - fonte Arpas

Cielo irregolarmente nuvoloso.

Temperature: stazionarie in entrambi i valori.

Venti: deboli o moderati occidentali, localmente forti lungo le coste della Gallura.

Mari: molto mossi o agitati.

TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI - fonte Arpas

Per giovedì e venerdì si prevede cielo nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli. Le temperature tenderanno a diminuire in entrambi i valori. I venti soffieranno deboli o moderati da Ovest Nord-Ovest con rinforzi sino a forti sulle coste esposte. I mari saranno mossi o molto mossi con moto ondoso in aumento.