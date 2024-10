Il sole splende in questo inizio di settimana caratterizzato dall'alta pressione, ma il bel tempo ha le ore contate: è in arrivo infatti, secondo quanto riferito da Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, una perturbazione atlantica che porterà maltempo su tante regioni.

Sanò fa sapere che dalla giornata odierna e fino a martedì 15 ottobre avremo condizioni di tempo stabile e piuttosto mite, con valori oltre i 24-25°C specie al Centro Sud e sulle due Isole Maggiori, grazie alla presenza di un campo di alta pressione di origine africana. Da mercoledì 16 si prevede l'arrivo di una vasta depressione in discesa dal Nord Atlantico, sospinta da correnti d'aria fredde ed instabili di origine polare, in grado di pilotare delle perturbazioni dapprima verso l'Europa occidentale e poi anche verso l'Italia. Tra le giornate di giovedì e venerdì e probabilmente anche nel weekend, piogge, temporali e nubifragi potrebbero interessare in misura maggiore le aree tirreniche centro-meridionali e la Sicilia.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: martedì 15 ottobre 2024 - fonte Arpas

Cielo poco nuvoloso o velato.

Temperature: in lieve aumento in entrambi i valori ad eccezione delle massime sul versante orientale dove non subiranno variazioni di rilievo.

Venti: deboli prevalentemente dai quadranti orientali; locali rinforzi da sud-est est sul Campidano e lungo le coste del Sulcis e da est sulle Bocche di Bonifacio.

Mari: inizialmente poco mossi, localmente mossi sul settore sud-occidentale. Generalmente mossi dalle ore centrali, localmente molto mossi sul Golfo dell'Asinara.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: mercoledì 16 ottobre 2024 - fonte Arpas

Cielo nuvoloso con deboli precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, sul settore nord-occidentale.

Temperature: minime stazionarie, massime in moderato calo.

Venti: deboli o moderati da sud-est.

Mari: molto mossi.

TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI - fonte Arpas

Le giornate di giovedì e venerdì saranno caratterizzate da cielo nuvoloso, con possibili precipitazioni sparse. Le temperature saranno stazionarie o in lieve calo. I venti soffieranno deboli di direzione variabile. I mari saranno molto mossi.