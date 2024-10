«Ma sul metano in Sardegna Christian Solinas che posizione ha? Perché fino ad oggi il candidato del centrodestra ha sempre detto no alla realizzazione della dorsale, esattamente come il Movimento 5 Stelle che ritiene l’opera inutile e costosa. Ma a sentire le dichiarazioni di oggi del leader della Lega Matteo Salvini, temiamo che Solinas abbia dovuto chinare il capo e cambiare idea, appiattendosi sulle posizione del Pd e del centrodestra berlusconiano, gli unici veri sostenitori insieme alle lobby della realizzazione della dorsale».

Lo rimarca il candidato alla presidenza della Regione Sardegna per il Movimento 5 Stelle, Francesco Desogus che aggiunge: «Sul metano in Sardegna la posizione del Movimento 5 Stelle è invece da tempo chiara e inequivocabile: noi lo vogliamo nella misura in cui servirà realmente ai sardi e alle nostre imprese. Perché per far arrivare il metano in Sardegna non occorre infatti costruire la dorsale, ma bastano alcuni depositi costieri».

«Sul carbone poi, prendiamo atto che Salvini è stato male informato –prosegue Desogus -. L’Enel ha infatti già assicurato che al momento della chiusura delle centrali una uguale quantità di energia verrà garantita proprio da impianti alimentati a metano. Il Movimento 5 Stelle non è contro il metano ma contro le speculazioni e le opere inutili che fanno solo gli interessi delle solite lobby, sostenute dai partiti tradizionali».

Per Desogus «A questo punto sulla dorsale si tratta di capire se i sardi voteranno le idee del candidato del centrodestra Solinas o quelle di Salvini. Solinas su questo tema batta un colpo».