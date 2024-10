Non ci sarà un rito religioso per la tumulazione del boss Matteo Messina Denaro. Il feretro è all'interno del cimitero di Castelvetrano (Trapani) alla presenza della figlia Lorenza, di due sorella e il fratello Salvatore. Ma non ci saranno funerali religiosi. Perché la Chiesa li vieta per i mafiosi.

Come ha ribadito ieri anche il vescovo di Mazara del Vallo, monsignor Angelo Giurdanella. "In questo momento noi come Chiesa stiamo dalle parti delle vittime, stiamo dalla parte della giustizia, perché le persone che hanno subìto ogni forma di violenza atroce, fatta di morte, possano sentirsi accompagnati da processi urgenti che la società civile, forze dell'ordine, magistratura ma anche la comunità scolastica ed ecclesiastica deve avviare, per liberare questo territorio dalla cultura della sopraffazione, della prepotenza, della logica del più forte", ha detto.

E non ci sarà neppure una benedizione di un sacerdote, dato che in un pizzino il boss aveva espresso la volontà di rifiutare le esequie religiose.