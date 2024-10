E' arrivato questa mattina a Olbia col volo delle 10.20 da Milano, dopo l'addio a sorpresa di Roberto Scaramella, il nuovo ad Meridiana, l'irlandese Richard Creagh.

Creagh è stato accolto all'uscita dell'aeroporto Costa Smeralda da diverse decine di dipendenti della compagnia che anche le dimissioni del presidente della società, Marco Rigotti.

Lo stesso Rigotti, molto vicino all'Aga Khan, proprietario della compagnia, poco più tardi ha chiarito la situazione ribadendo che "La linea non cambia. Ci sarà un'accelerazione sul processo di ristrutturazione che comprende i licenziamenti e la riduzione di altri costi. E' spiacevole per chiunque dover fare una cosa del genere, ma questa è la realtà. Non possiamo tenere tutti gli assistenti di volo."

Immediata la risposta della Filt Cgil per bocca del suo segretario in Gallura, Franco Monaco, secondo cui "Adesso è chiaro che a portare avanti questo tipo di politica è proprio il principe. Le decisioni di oggi dimostrano che la proprietà vuole effettuare i tagli"