E' trascorso anche questo mercoledì all'interno della Fiera di Cagliari, ed eccomi qui a riportare le mie impressioni sul diario quotidiano di Sardegna Live.

La grande novità del giorno, che ha seminato felicità tra gli espositori, e' la decisione di rendere l'ingresso gratuito per tutti, a partire dalle ore 15, ad eccezione del primo e del quattro di maggio, per cui avete un motivo in più per venire a trovarci nella nostra postazione, farvi conoscere e fotografare, per poi viaggiare in 'rete' sulla nostra web TV.

Detto questo anche oggi il buon appetito e' stato servito per l'appuntamentocon lo Street Food di mezzogiorno che ha visto a capo di una cucina magistrale ROBERTO SERRA, chef che arriva da Abbasanta.

Roberto ha assaporato il buongusto nel Ristorante di famiglia, Su Carduleu, per poi diplomarsi all'Istituto Alberghiero di Arzachena.

Ha replicato il suo talento anche alle 17 con il Cooking Food a base di selvaggina.

Nella nostra postazione continuano a passare centinaia di persone al giorno, alcune si fanno notare per l'originalità.

Uno di questi e' il sig. Castrense, che si fa chiamare RENZO PALMERI, di anni 65, che vive a Torre delle Stelle.

Attualmente detiene il primato di vice campione del mondo di staffetta 4 x 400 metri, categoria Master M55, guadagnato a Riccione nel 2007.

Stupisce per l'energia e la vitalità.

La bella giornata di sole ha fatto scorrere più gradevolmente le passeggiate che concentrano il pubblico di giovanissimi nell'area giochi, alcuni dei quali da brivido nella schiena.

Di fronte alla postazione di Sardegna Live 'abitano' Valentina, Federica e Michela, che coraggiosamente hanno investito in un centro estetico, SuneNails Epil di Selargius, che fa venir voglia di darsi un aggiustatina per tenersi in ordine.

Colpisce soprattutto la tenacia del trio: con entusiasmo e cordialità, garantiscono un trattamento qualificato e professionale.

Grazie a tutti coloro che stanno riconoscendo a Sardegna Live uno spirito utile e al servizio dell'informazione a tutti i livelli, con al centro l'amore per la nostra terra.

Domani sarà il giorno più dinamico: mi raccomandò correte da noi e sostate: sarete accolti col sorriso.

Bye bye

Stefano Ollargiu (per Sardegna Live)

Mercoledì 30 aprile 2014